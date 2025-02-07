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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

2 пфеннига 1810 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1810 года C - цена монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 2 пфеннига 1810 года C - цена монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,8 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1810
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 2 пфеннига 1810 года со знаком C. Это медная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 2130 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 80 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.

Сохранность
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  • Künker (3)
  • Möller (1)
  • Russiancoin (2)
  • WAG (2)
Вестфалия 2 пфеннига 1810 C на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Вестфалия 2 пфеннига 1810 C на аукционе Russiancoin - April 25, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 25 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Вестфалия 2 пфеннига 1810 C на аукционе Russiancoin - December 7, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Вестфалия 2 пфеннига 1810 C на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 2 пфеннига 1810 C на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Вестфалия 2 пфеннига 1810 C на аукционе Künker - October 9, 2013
Продавец Künker
Дата 9 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Вестфалия 2 пфеннига 1810 C на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 2 пфеннига 1810 C на аукционе Künker - September 27, 2005
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 2 пфеннига 1810 C на аукционе Künker - June 22, 2004
Продавец Künker
Дата 22 июня 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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