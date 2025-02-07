Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
2 пфеннига 1810 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,8 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1810
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 2 пфеннига 1810 года со знаком C. Это медная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 2130 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 80 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.
Сохранность
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- Möller (1)
- Russiancoin (2)
- WAG (2)
Продавец Russiancoin
Дата 25 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Где продать?
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