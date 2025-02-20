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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

Медные монеты 2 пфеннига Жерома Наполеона - Вестфалия

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2 пфеннига 1808-1810

Год Знак Описание Продажи Продажи
1808 C 0 01810 C 0 9
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