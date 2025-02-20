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Цена монет Вестфалии
Жером Наполеон
2 пфеннига
Вестфалия
Период:
1808-1813
1808-1813
Жером Наполеон
1808-1813
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Цена монет Вестфалии
Жером Наполеон
2 пфеннига
Медные монеты 2 пфеннига Жерома Наполеона - Вестфалия
2 пфеннига 1808-1810
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1808
C
0
0
1810
C
0
9
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