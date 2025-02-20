Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
1/6 талера 1810 года F "Тип 1808-1813" (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,85 гр
- Чистого серебра (0,094 oz) 2,925 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 1/6 талера
- Год 1810
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1/6 талера 1810 года со знаком F. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 2064 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 180 EUR. Торги состоялись 31 мая 2021.
Сохранность
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Где продать?
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