flag
Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

1/6 талера 1810 года F "Тип 1808-1813" (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 1/6 талера 1810 года F "Тип 1808-1813" - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 1/6 талера 1810 года F "Тип 1808-1813" - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,85 гр
  • Чистого серебра (0,094 oz) 2,925 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1810
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1/6 талера 1810 года со знаком F. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 2064 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 180 EUR. Торги состоялись 31 мая 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • Teutoburger (1)
Вестфалия 1/6 талера 1810 F на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Вестфалия 1/6 талера 1810 F на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 475
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вестфалии Каталог монет Жерома Наполеона Монеты Вестфалии 1810 года Все Вестфальские монеты Вестфальские серебряные монеты Вестфальские монеты номиналом 1/6 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 20 февр. 2025
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 20 февр. 2025
Top lot
Top lot
Studio Numismatico Raffaele Negrini
Аукцион 23 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть