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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

Талер 1810 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - Талер 1810 года C - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - Талер 1810 года C - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,06 гр
  • Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал Талер
  • Год 1810
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты Талер 1810 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 938 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 40000 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вестфалия Талер 1810 C на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
12320 $
Цена в валюте аукциона 1600000 JPY
Вестфалия Талер 1810 C на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
39633 $
Цена в валюте аукциона 36000 EUR
Вестфалия Талер 1810 C на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Вестфалия Талер 1810 C на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Вестфалия Талер 1810 C на аукционе Numismatica Genevensis - November 18, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Вестфалия Талер 1810 C на аукционе Künker - October 8, 2019
Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия Талер 1810 C на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Вестфалия Талер 1810 C на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия Талер 1810 C на аукционе Künker - October 7, 2014
Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия Талер 1810 C на аукционе Künker - March 14, 2013
Продавец Künker
Дата 14 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия Талер 1810 C на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия Талер 1810 C на аукционе M&M Basel - March 6, 2001
Продавец M&M Basel
Дата 6 марта 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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