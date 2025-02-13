Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
Талер 1810 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,06 гр
- Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал Талер
- Год 1810
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты Талер 1810 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 938 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 40000 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
12320 $
Цена в валюте аукциона 1600000 JPY
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?
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