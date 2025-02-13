flag
Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

10 талеров 1810 года B (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 10 талеров 1810 года B - цена золотой монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 10 талеров 1810 года B - цена золотой монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,895)
  • Вес 13,27 гр
  • Чистого золота (0,3818 oz) 11,8766 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1810
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 10 талеров 1810 года со знаком B. Это золотая монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1139 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3900 EUR. Торги состоялись 10 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (2)
  • Auctiones (2)
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (2)
  • Chaponnière (1)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • CNG (1)
  • Emporium Hamburg (3)
  • Felzmann (1)
  • Frankfurter (2)
  • Gärtner (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (4)
  • Heritage (3)
  • Künker (26)
  • Leu (1)
  • MDC Monaco (1)
  • New York Sale (1)
  • SINCONA (2)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
  • Teutoburger (2)
  • UBS (3)
  • WAG (2)
Вестфалия 10 талеров 1810 B на аукционе Frankfurter - November 8, 2024
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
2699 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Вестфалия 10 талеров 1810 B на аукционе Künker - September 25, 2024
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Вестфалия 10 талеров 1810 B на аукционе Auctiones - September 15, 2024
Продавец Auctiones
Дата 15 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
1649 $
Цена в валюте аукциона 1400 CHF
Вестфалия 10 талеров 1810 B на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 10 талеров 1810 B на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 10 талеров 1810 B на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 10 талеров 1810 B на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
Вестфалия 10 талеров 1810 B на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 10 талеров 1810 B на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 10 талеров 1810 B на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 10 талеров 1810 B на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 10 талеров 1810 B на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 10 талеров 1810 B на аукционе MDC Monaco - April 9, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 10 талеров 1810 B на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 10 талеров 1810 B на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 10 талеров 1810 B на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 10 талеров 1810 B на аукционе Felzmann - November 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 10 талеров 1810 B на аукционе Gorny & Mosch - November 19, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 10 талеров 1810 B на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 10 талеров 1810 B на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 10 талеров 1810 B на аукционе Heritage - April 27, 2020
Вестфалия 10 талеров 1810 B на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 10 талеров 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 475
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вестфалии Каталог монет Жерома Наполеона Монеты Вестфалии 1810 года Все Вестфальские монеты Вестфальские золотые монеты Вестфальские монеты номиналом 10 талеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть