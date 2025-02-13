Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
10 талеров 1810 года B (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,895)
- Вес 13,27 гр
- Чистого золота (0,3818 oz) 11,8766 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 10 талеров
- Год 1810
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 10 талеров 1810 года со знаком B. Это золотая монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1139 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3900 EUR. Торги состоялись 10 марта 2014.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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