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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

2 сантимо 1810 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 2 сантимо 1810 года C - цена монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 2 сантимо 1810 года C - цена монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 2 сантимо
  • Год 1810
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 2 сантимо 1810 года со знаком C. Это медная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 914 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 17 июня 2013.

Сохранность
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Вестфалия 2 сантимо 1810 C на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
366 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Вестфалия 2 сантимо 1810 C на аукционе Künker - June 17, 2013
Продавец Künker
Дата 17 июня 2013
Сохранность XF
Цена
1601 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Вестфалия 2 сантимо 1810 C на аукционе Künker - June 17, 2013
Продавец Künker
Дата 17 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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