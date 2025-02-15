Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
2 сантимо 1810 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 2 сантимо
- Год 1810
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 2 сантимо 1810 года со знаком C. Это медная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 914 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 17 июня 2013.
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