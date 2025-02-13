Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
5 талеров 1810 года B (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Frankfurter Münzhandlung Nachf. GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,895)
- Вес 6,64 гр
- Чистого золота (0,1911 oz) 5,9428 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 5 талеров
- Год 1810
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 5 талеров 1810 года со знаком B. Это золотая монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 3437 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 5000 EUR. Торги состоялись 29 апреля 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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