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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

5 талеров 1810 года B (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 5 талеров 1810 года B - цена золотой монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 5 талеров 1810 года B - цена золотой монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Frankfurter Münzhandlung Nachf. GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,895)
  • Вес 6,64 гр
  • Чистого золота (0,1911 oz) 5,9428 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1810
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 5 талеров 1810 года со знаком B. Это золотая монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 3437 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 5000 EUR. Торги состоялись 29 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вестфалия 5 талеров 1810 B на аукционе Frankfurter - November 8, 2024
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
2051 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Вестфалия 5 талеров 1810 B на аукционе Künker - September 25, 2024
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
1791 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Вестфалия 5 талеров 1810 B на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1810 B на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1810 B на аукционе Frankfurter - November 4, 2022
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1810 B на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1810 B на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1810 B на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1810 B на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1810 B на аукционе Gorny & Mosch - November 19, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Вестфалия 5 талеров 1810 B на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Вестфалия 5 талеров 1810 B на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Вестфалия 5 талеров 1810 B на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1810 B на аукционе Künker - October 8, 2019
Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1810 B на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1810 B на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1810 B на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1810 B на аукционе Heritage - January 9, 2017
Вестфалия 5 талеров 1810 B на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1810 B на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1810 B на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 5 талеров 1810 B на аукционе Auction World - January 31, 2016
Продавец Auction World
Дата 31 января 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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