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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

1/6 талера 1810 года C "Тип 1808-1813" (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 1/6 талера 1810 года C "Тип 1808-1813" - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 1/6 талера 1810 года C "Тип 1808-1813" - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,85 гр
  • Чистого серебра (0,094 oz) 2,925 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1810
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1/6 талера 1810 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 4773 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 160 EUR. Торги состоялись 8 марта 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вестфалия 1/6 талера 1810 C на аукционе Heritage - June 8, 2023
Продавец Heritage
Дата 8 июня 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 71 USD
Вестфалия 1/6 талера 1810 C на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Вестфалия 1/6 талера 1810 C на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1810 C на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1810 C на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1810 C на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1810 C на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1810 C на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Вестфалия 1/6 талера 1810 C на аукционе Rauch - June 29, 2016
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Вестфалия 1/6 талера 1810 C на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1810 C на аукционе Heritage - February 11, 2016
Вестфалия 1/6 талера 1810 C на аукционе Heritage - February 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 февраля 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1810 C на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1810 C на аукционе WAG - September 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1810 C на аукционе Künker - March 27, 2015
Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Вестфалия 1/6 талера 1810 C на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1810 C на аукционе Künker - September 25, 2006
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1810 C на аукционе Künker - March 8, 2005
Продавец Künker
Дата 8 марта 2005
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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