Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
1/6 талера 1810 года C "Тип 1808-1813" (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,85 гр
- Чистого серебра (0,094 oz) 2,925 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 1/6 талера
- Год 1810
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1/6 талера 1810 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 4773 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 160 EUR. Торги состоялись 8 марта 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Продавец Heritage
Дата 11 февраля 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
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