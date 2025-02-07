Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
1/24 талера 1809 года C "Корона без лент" (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,200)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0116 oz) 0,36 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 1/24 талера
- Год 1809
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1/24 талера 1809 года "Корона без лент" со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 2033 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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- WAG (2)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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