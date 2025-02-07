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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

1/24 талера 1809 года C "Корона без лент" (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 1/24 талера 1809 года C "Корона без лент" - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 1/24 талера 1809 года C "Корона без лент" - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,200)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0116 oz) 0,36 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1809
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1/24 талера 1809 года "Корона без лент" со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 2033 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • HIRSCH (2)
  • Künker (2)
  • UBS (1)
  • WAG (2)
Вестфалия 1/24 талера 1809 C "Корона без лент" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Вестфалия 1/24 талера 1809 C "Корона без лент" на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Вестфалия 1/24 талера 1809 C "Корона без лент" на аукционе Gorny & Mosch - November 19, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/24 талера 1809 C "Корона без лент" на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/24 талера 1809 C "Корона без лент" на аукционе HIRSCH - February 14, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 1/24 талера 1809 C "Корона без лент" на аукционе HIRSCH - February 17, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 17 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
Вестфалия 1/24 талера 1809 C "Корона без лент" на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/24 талера 1809 C "Корона без лент" на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 1/24 талера 1809 C "Корона без лент" на аукционе UBS - January 30, 2001
Продавец UBS
Дата 30 января 2001
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1809 "Корона без лент" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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