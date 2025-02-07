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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

5 сантимо 1809 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 5 сантимо 1809 года C - цена монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 5 сантимо 1809 года C - цена монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 7,5 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 5 сантимо
  • Год 1809
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 5 сантимо 1809 года со знаком C. Это медная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1933 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 50 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
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  • Ars Time (1)
  • Coinhouse (1)
  • Ibrahim's Collectibles (1)
  • Künker (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • Денга1700 (1)
Вестфалия 5 сантимо 1809 C на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Вестфалия 5 сантимо 1809 C на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 4, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Вестфалия 5 сантимо 1809 C на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 5 сантимо 1809 C на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Вестфалия 5 сантимо 1809 C на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Вестфалия 5 сантимо 1809 C на аукционе Tauler & Fau - December 16, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 5 сантимо 1809 C на аукционе Ars Time - June 24, 2014
Продавец Ars Time
Дата 24 июня 2014
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Вестфалия 5 сантимо 1809 C на аукционе Pruvost - February 22, 2025
Продавец Pruvost
Дата 22 февраля 2025
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 сантимо 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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