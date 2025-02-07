Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
5 сантимо 1809 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 7,5 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 5 сантимо
- Год 1809
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 5 сантимо 1809 года со знаком C. Это медная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1933 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 50 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
Сохранность
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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