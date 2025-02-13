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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

2/3 талера 1809 года C "Большая голова" (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 2/3 талера 1809 года C "Большая голова" - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 2/3 талера 1809 года C "Большая голова" - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,08 гр
  • Чистого серебра (0,4176 oz) 12,9884 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1809
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 2/3 талера 1809 года "Большая голова" со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 4546 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вестфалия 2/3 талера 1809 C "Большая голова" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Вестфалия 2/3 талера 1809 C "Большая голова" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Вестфалия 2/3 талера 1809 C "Большая голова" на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1809 C "Большая голова" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1809 C "Большая голова" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1809 C "Большая голова" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Вестфалия 2/3 талера 1809 C "Большая голова" на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1809 C "Большая голова" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1809 C "Большая голова" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1809 C "Большая голова" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1809 C "Большая голова" на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1809 C "Большая голова" на аукционе Jean ELSEN - June 11, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 11 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1809 C "Большая голова" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1809 C "Большая голова" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1809 C "Большая голова" на аукционе Felzmann - November 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1809 C "Большая голова" на аукционе Felzmann - November 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1809 C "Большая голова" на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1809 C "Большая голова" на аукционе Александр - November 11, 2021
Вестфалия 2/3 талера 1809 C "Большая голова" на аукционе Александр - November 11, 2021
Продавец Александр
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1809 C "Большая голова" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1809 C "Большая голова" на аукционе Emporium Hamburg - July 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1809 C "Большая голова" на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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