Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
2/3 талера 1809 года C "Большая голова" (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,08 гр
- Чистого серебра (0,4176 oz) 12,9884 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 2/3 талера
- Год 1809
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 2/3 талера 1809 года "Большая голова" со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 4546 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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