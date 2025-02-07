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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

1/6 талера 1809 года F (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 1/6 талера 1809 года F - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 1/6 талера 1809 года F - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,85 гр
  • Чистого серебра (0,094 oz) 2,925 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1809
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1/6 талера 1809 года со знаком F. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 2056 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 210 EUR. Торги состоялись 31 мая 2021.

Сохранность
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  • WAG (2)
Вестфалия 1/6 талера 1809 F на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Вестфалия 1/6 талера 1809 F на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Вестфалия 1/6 талера 1809 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Вестфалия 1/6 талера 1809 F на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1809 F на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1809 F на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1809 F на аукционе Felzmann - June 30, 2021
Продавец Felzmann
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1809 F на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1809 F на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1809 F на аукционе Soler y Llach - October 27, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1809 F на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1809 F на аукционе Künker - December 8, 2016
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1809 F на аукционе Russiancoin - October 27, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1809 F на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1809 F на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1809 F на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность XF
Цена
Вестфалия 1/6 талера 1809 F на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1809 F на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
Вестфалия 1/6 талера 1809 F на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Вестфалия 1/6 талера 1809 F на аукционе Höhn - March 12, 2011
Продавец Höhn
Дата 12 марта 2011
Сохранность XF
Цена
Вестфалия 1/6 талера 1809 F на аукционе Künker - September 25, 2006
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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