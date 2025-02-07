Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
1/6 талера 1809 года F (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,85 гр
- Чистого серебра (0,094 oz) 2,925 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 1/6 талера
- Год 1809
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1/6 талера 1809 года со знаком F. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 2056 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 210 EUR. Торги состоялись 31 мая 2021.
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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