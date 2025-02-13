flag
Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

3 сантимо 1808 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 3 сантимо
  • Год 1808
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 3 сантимо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 475
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вестфалии Каталог монет Жерома Наполеона Монеты Вестфалии 1808 года Все Вестфальские монеты Вестфальские медные монеты Вестфальские монеты номиналом 3 сантимо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Studio Numismatico Raffaele Negrini
Аукцион 23 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть