Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
20 франков 1808 года J (Вестфалия, Жером Наполеон)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 20 франков
- Год 1808
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 20 франков 1808 года со знаком J. Это золотая монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1187 проданному на аукционе H.D. Rauch за 9000 EUR. Торги состоялись 12 декабря 2013.
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2025
Сохранность PF64 PCGS
Цена
7200 $
Цена в валюте аукциона 7200 USD
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
5372 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Где продать?
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