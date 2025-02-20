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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

20 франков 1808 года J (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 20 франков 1808 года J - цена золотой монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 20 франков 1808 года J - цена золотой монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 20 франков
  • Год 1808
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 20 франков 1808 года со знаком J. Это золотая монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1187 проданному на аукционе H.D. Rauch за 9000 EUR. Торги состоялись 12 декабря 2013.

Сохранность
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Вестфалия 20 франков 1808 J на аукционе Heritage - January 22, 2025
Продавец Heritage
Дата 22 января 2025
Сохранность PF64 PCGS
Цена
7200 $
Цена в валюте аукциона 7200 USD
Вестфалия 20 франков 1808 J на аукционе Künker - September 25, 2024
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
5372 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Вестфалия 20 франков 1808 J на аукционе Sima Srl - October 20, 2023
Продавец Sima Srl
Дата 20 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Вестфалия 20 франков 1808 J на аукционе MDC Monaco - October 11, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Вестфалия 20 франков 1808 J на аукционе MDC Monaco - October 11, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Вестфалия 20 франков 1808 J на аукционе Numismatica Ars Classica - December 15, 2022
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Вестфалия 20 франков 1808 J на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Вестфалия 20 франков 1808 J на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Вестфалия 20 франков 1808 J на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Вестфалия 20 франков 1808 J на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Вестфалия 20 франков 1808 J на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 20 франков 1808 J на аукционе Sonntag - November 26, 2019
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Вестфалия 20 франков 1808 J на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
Вестфалия 20 франков 1808 J на аукционе Künker - February 2, 2017
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Вестфалия 20 франков 1808 J на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Вестфалия 20 франков 1808 J на аукционе WAG - October 5, 2014
Продавец WAG
Дата 5 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 20 франков 1808 J на аукционе WAG - August 10, 2014
Продавец WAG
Дата 10 августа 2014
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 20 франков 1808 J на аукционе WAG - July 13, 2014
Продавец WAG
Дата 13 июля 2014
Сохранность XF
Цена
Вестфалия 20 франков 1808 J на аукционе Goldberg - June 4, 2014
Вестфалия 20 франков 1808 J на аукционе Goldberg - June 4, 2014
Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Вестфалия 20 франков 1808 J на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 20 франков 1808 J на аукционе Rauch - December 13, 2013
Продавец Rauch
Дата 13 декабря 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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