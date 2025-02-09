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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

1 пфенниг 1808 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1808 года C - цена монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 1 пфенниг 1808 года C - цена монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,2 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1808
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1 пфенниг 1808 года со знаком C. Это медная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 2782 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2016.

Сохранность
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  • WAG (1)
Вестфалия 1 пфенниг 1808 C на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Вестфалия 1 пфенниг 1808 C на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Вестфалия 1 пфенниг 1808 C на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1 пфенниг 1808 C на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1 пфенниг 1808 C на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1 пфенниг 1808 C на аукционе Russiancoin - April 25, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 25 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 1 пфенниг 1808 C на аукционе Russiancoin - December 7, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 1 пфенниг 1808 C на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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