Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
1 пфенниг 1808 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,2 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1808
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1 пфенниг 1808 года со знаком C. Это медная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 2782 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Künker (1)
- Münz Zentrum Rheinland (2)
- Russiancoin (3)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск