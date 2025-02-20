Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
2 сантимо 1808 года J (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,95 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 2 сантимо
- Год 1808
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Париж
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 2 сантимо 1808 года со знаком J. Это медная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Maison Palombo за 600 CHF. Торги состоялись 28 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- VINCHON (1)
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
243 $
Цена в валюте аукциона 225 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность PF67 RB NGC
Цена
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Продавец iNumis
Дата 5 марта 2019
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Где продать?
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