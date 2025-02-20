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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

2 сантимо 1808 года J (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 2 сантимо 1808 года J - цена монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 2 сантимо 1808 года J - цена монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,95 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 2 сантимо
  • Год 1808
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 2 сантимо 1808 года со знаком J. Это медная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Maison Palombo за 600 CHF. Торги состоялись 28 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
  • VINCHON (1)
Вестфалия 2 сантимо 1808 J на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Вестфалия 2 сантимо 1808 J на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
243 $
Цена в валюте аукциона 225 EUR
Вестфалия 2 сантимо 1808 J на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Вестфалия 2 сантимо 1808 J на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Вестфалия 2 сантимо 1808 J на аукционе MDC Monaco - October 11, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Вестфалия 2 сантимо 1808 J на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность PF67 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 2 сантимо 1808 J на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Вестфалия 2 сантимо 1808 J на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Вестфалия 2 сантимо 1808 J на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 2 сантимо 1808 J на аукционе VINCHON - December 9, 2021
Продавец VINCHON
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 2 сантимо 1808 J на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
Вестфалия 2 сантимо 1808 J на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
Вестфалия 2 сантимо 1808 J на аукционе Felzmann - June 30, 2021
Продавец Felzmann
Дата 30 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 2 сантимо 1808 J на аукционе Felzmann - June 30, 2021
Продавец Felzmann
Дата 30 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Вестфалия 2 сантимо 1808 J на аукционе Felzmann - June 30, 2021
Продавец Felzmann
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 2 сантимо 1808 J на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Вестфалия 2 сантимо 1808 J на аукционе iNumis - March 5, 2019
Продавец iNumis
Дата 5 марта 2019
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Вестфалия 2 сантимо 1808 J на аукционе Monnaies d'Antan - November 17, 2018
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 17 ноября 2018
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
Вестфалия 2 сантимо 1808 J на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
******
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Вестфалия 2 сантимо 1808 J на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Вестфалия 2 сантимо 1808 J на аукционе Monnaies d'Antan - November 22, 2015
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 22 ноября 2015
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 2 сантимо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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