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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

5 франков 1808 года J (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 5 франков 1808 года J - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 5 франков 1808 года J - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 5 франков
  • Год 1808
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 5 франков 1808 года со знаком J. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 5031 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 15 марта 2011.

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Вестфалия 5 франков 1808 J на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Вестфалия 5 франков 1808 J на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Вестфалия 5 франков 1808 J на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1412 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Вестфалия 5 франков 1808 J на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Вестфалия 5 франков 1808 J на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 5 франков 1808 J на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 5 франков 1808 J на аукционе Stephen Album - May 17, 2014
Продавец Stephen Album
Дата 17 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Вестфалия 5 франков 1808 J на аукционе Künker - March 16, 2011
Продавец Künker
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 5 франков 1808 J на аукционе UBS - September 10, 2008
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 франков 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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