Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
5 франков 1808 года J (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: UBS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 5 франков
- Год 1808
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 5 франков 1808 года со знаком J. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 5031 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 15 марта 2011.
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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