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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

Серебряные монеты 5 франков Жерома Наполеона - Вестфалия

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5 франков 1808-1809

Год Знак Описание Продажи Продажи
1808 J 0 81809 J 0 79
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