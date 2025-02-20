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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

1/6 талера 1808 года F "Тип 1808-1813" (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 1/6 талера 1808 года F "Тип 1808-1813" - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 1/6 талера 1808 года F "Тип 1808-1813" - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,85 гр
  • Чистого серебра (0,094 oz) 2,925 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1808
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1/6 талера 1808 года со знаком F. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1958 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 430 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Вестфалия 1/6 талера 1808 F на аукционе Grün - November 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Вестфалия 1/6 талера 1808 F на аукционе Frankfurter - November 8, 2024
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Вестфалия 1/6 талера 1808 F на аукционе Александр - November 11, 2021
Вестфалия 1/6 талера 1808 F на аукционе Александр - November 11, 2021
Продавец Александр
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU55
Цена
Вестфалия 1/6 талера 1808 F на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 1/6 талера 1808 F на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Вестфалия 1/6 талера 1808 F на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Вестфалия 1/6 талера 1808 F на аукционе Felzmann - June 30, 2021
Продавец Felzmann
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1808 F на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1808 F на аукционе Heritage - November 30, 2017
Вестфалия 1/6 талера 1808 F на аукционе Heritage - November 30, 2017
Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1808 F на аукционе Künker - December 8, 2016
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1808 F на аукционе London Coin Galleries - November 10, 2016
Продавец London Coin Galleries
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
Вестфалия 1/6 талера 1808 F на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1808 F на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Вестфалия 1/6 талера 1808 F на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Где купить?
Вестфалия 1/6 талера 1808 F на аукционе WAG - February 16, 2025
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2025
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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