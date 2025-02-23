Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
1/24 талера 1808 года F "Корона с лентами" (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,200)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0116 oz) 0,36 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 1/24 талера
- Год 1808
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1/24 талера 1808 года "Корона с лентами" со знаком F. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 8753 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 4 октября 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Höhn (2)
- Künker (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Rauch (1)
- WAG (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1/24 талера 1808 "Корона с лентами" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск