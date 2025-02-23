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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

1/24 талера 1808 года F "Корона с лентами" (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 1/24 талера 1808 года F "Корона с лентами" - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 1/24 талера 1808 года F "Корона с лентами" - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,200)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0116 oz) 0,36 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1808
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1/24 талера 1808 года "Корона с лентами" со знаком F. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 8753 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 4 октября 2022.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Rauch (1)
  • WAG (1)
Вестфалия 1/24 талера 1808 F "Корона с лентами" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Вестфалия 1/24 талера 1808 F "Корона с лентами" на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Вестфалия 1/24 талера 1808 F "Корона с лентами" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Вестфалия 1/24 талера 1808 F "Корона с лентами" на аукционе Rauch - June 29, 2016
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Вестфалия 1/24 талера 1808 F "Корона с лентами" на аукционе Höhn - August 2, 2015
Продавец Höhn
Дата 2 августа 2015
Сохранность XF
Цена
Вестфалия 1/24 талера 1808 F "Корона с лентами" на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1808 "Корона с лентами" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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