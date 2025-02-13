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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

Мариенгрош 1808 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - Мариенгрош 1808 года C - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - Мариенгрош 1808 года C - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,200)
  • Вес 1,4 гр
  • Чистого серебра (0,009 oz) 0,28 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал Мариенгрош
  • Год 1808
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты Мариенгрош 1808 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1527 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.

Сохранность
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Вестфалия Мариенгрош 1808 C на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Вестфалия Мариенгрош 1808 C на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Вестфалия Мариенгрош 1808 C на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Мариенгрош 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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