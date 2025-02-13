Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
Мариенгрош 1808 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,200)
- Вес 1,4 гр
- Чистого серебра (0,009 oz) 0,28 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал Мариенгрош
- Год 1808
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты Мариенгрош 1808 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1527 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.
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