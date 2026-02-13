flag
ВестфалияПериод:1808-1813 1808-1813

1 франк 1808 года J (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 1 франк 1808 года J - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером НаполеонРеверс монеты - 1 франк 1808 года J - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаВестфалия
  • ПериодЖером Наполеон
  • Номинал1 франк
  • Год1808
  • ПравительЖером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2200 USD
Средняя цена (PROOF):9600 USD
График аукционных продаж 1 франк 1808 года J - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон
Цена серебра в монете
Текущая цена:11,12 USD
Цена золота в монете 1 франк 1808 года J - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1 франк 1808 года со знаком J. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Maison Palombo за 14000 CHF. Торги состоялись 21 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе MDC Monaco - 2 октября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата2 октября 2025
СохранностьPF65 NGC
Цена
7040 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Jean ELSEN - 23 марта 2024
Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Jean ELSEN - 23 марта 2024
ПродавецJean ELSEN
Дата23 марта 2024
СохранностьXF
Цена
2064 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Künker - 17 ноября 2023
ПродавецKünker
Дата17 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе MDC Monaco - 13 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата13 октября 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Künker - 24 марта 2023
ПродавецKünker
Дата24 марта 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Auction World - 29 января 2023
ПродавецAuction World
Дата29 января 2023
СохранностьPF65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Künker - 28 сентября 2022
ПродавецKünker
Дата28 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе MDC Monaco - 21 октября 2021
ПродавецMDC Monaco
Дата21 октября 2021
СохранностьPF65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Grün - 11 мая 2021
ПродавецGrün
Дата11 мая 2021
СохранностьAU
Цена
Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Künker - 22 октября 2020
ПродавецKünker
Дата22 октября 2020
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Künker - 19 марта 2020
ПродавецKünker
Дата19 марта 2020
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Künker - 8 октября 2019
ПродавецKünker
Дата8 октября 2019
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Palombo - 22 октября 2017
ПродавецPalombo
Дата22 октября 2017
СохранностьPF65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Teutoburger - 9 сентября 2017
ПродавецTeutoburger
Дата9 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе iNumis - 11 октября 2016
ПродавецiNumis
Дата11 октября 2016
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе ALDE & OGN / Guillard - 6 июня 2016
ПродавецALDE & OGN / Guillard
Дата6 июня 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Künker - 7 марта 2000
ПродавецKünker
Дата7 марта 2000
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Жерома Наполеона 1 франк 1808 года J?

По последним данным на 13 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1808 года с буквами J составляет 2200 USD для регулярного чекана и 9600 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1808 года с буквами J?

Информация о текущей стоимости Вестфальской монеты 1 франк 1808 года с буквами J основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1808 года со знаком J?

Для продажи 1 франк 1808 года J мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
