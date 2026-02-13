1 франк 1808 года J (Вестфалия, Жером Наполеон)

Сколько стоит серебряная монета Жерома Наполеона 1 франк 1808 года J? По последним данным на 13 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1808 года с буквами J составляет 2200 USD для регулярного чекана и 9600 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1808 года с буквами J? Информация о текущей стоимости Вестфальской монеты 1 франк 1808 года с буквами J основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.