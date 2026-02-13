1 франк 1808 года J (Вестфалия, Жером Наполеон)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес5 гр
- Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
- Диаметр23 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаВестфалия
- ПериодЖером Наполеон
- Номинал1 франк
- Год1808
- ПравительЖером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1 франк 1808 года со знаком J. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Maison Palombo за 14000 CHF. Торги состоялись 21 октября 2017.
Сколько стоит серебряная монета Жерома Наполеона 1 франк 1808 года J?
По последним данным на 13 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1808 года с буквами J составляет 2200 USD для регулярного чекана и 9600 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1808 года с буквами J?
Информация о текущей стоимости Вестфальской монеты 1 франк 1808 года с буквами J основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 франк 1808 года со знаком J?
Для продажи 1 франк 1808 года J мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.