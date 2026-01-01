Каталог
Вестфалия
Период:
1808-1813
1808-1813
Жером Наполеон
1808-1813
Главная
Каталог
Цена монет Вестфалии
Жером Наполеон
1 франк
Серебряные монеты 1 франк Жерома Наполеона - Вестфалия
1 франк 1808
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1808
J
0
19
