Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
Пробные 10 сентимо 1808 года J (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: UBS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,200)
- Вес 1,97 гр
- Чистого серебра (0,0127 oz) 0,394 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 10 сентимо
- Год 1808
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Париж
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты Пробные 10 сентимо 1808 года со знаком J. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1248 проданному на аукционе MDC Monaco за 320 EUR. Торги состоялись 12 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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