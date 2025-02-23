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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

Пробные 10 сентимо 1808 года J (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - Пробные 10 сентимо 1808 года J - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - Пробные 10 сентимо 1808 года J - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,200)
  • Вес 1,97 гр
  • Чистого серебра (0,0127 oz) 0,394 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 10 сентимо
  • Год 1808
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты Пробные 10 сентимо 1808 года со знаком J. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1248 проданному на аукционе MDC Monaco за 320 EUR. Торги состоялись 12 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вестфалия 10 сентимо 1808 J (Пробные) на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Вестфалия 10 сентимо 1808 J (Пробные) на аукционе UBS - September 14, 2004
Продавец UBS
Дата 14 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
Вестфалия 10 сентимо 1808 J (Пробные) на аукционе UBS - January 30, 2001
Продавец UBS
Дата 30 января 2001
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

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