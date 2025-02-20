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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

Пробные монеты 10 сентимо Жерома Наполеона - Вестфалия

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10 сентимо 1808 Пробные

Год Знак Описание Продажи Продажи
1808 J 0 3
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