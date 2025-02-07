flag
Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

10 сентимо 1808 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 10 сентимо 1808 года C - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 10 сентимо 1808 года C - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,200)
  • Вес 1,97 гр
  • Чистого серебра (0,0127 oz) 0,394 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 10 сентимо
  • Год 1808
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 10 сентимо 1808 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1388 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 160 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • Teutoburger (1)
Вестфалия 10 сентимо 1808 C на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность AU
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Вестфалия 10 сентимо 1808 C на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Вестфалия 10 сентимо 1808 C на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 10 сентимо 1808 C на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 10 сентимо 1808 C на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 10 сентимо 1808 C на аукционе Künker - March 13, 2002
Продавец Künker
Дата 13 марта 2002
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 10 сентимо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 475
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вестфалии Каталог монет Жерома Наполеона Монеты Вестфалии 1808 года Все Вестфальские монеты Вестфальские серебряные монеты Вестфальские монеты номиналом 10 сентимо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 20 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть