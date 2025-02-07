Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
10 сентимо 1808 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,200)
- Вес 1,97 гр
- Чистого серебра (0,0127 oz) 0,394 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 10 сентимо
- Год 1808
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 10 сентимо 1808 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1388 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 160 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.
Сохранность
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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