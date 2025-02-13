Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
2/3 талера 1811 года C "Посещение монетного двора" (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,08 гр
- Чистого серебра (0,4176 oz) 12,9884 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 2/3 талера
- Год 1811
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (114)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 2/3 талера 1811 года "Посещение монетного двора" со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 5307 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 46000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
683 $
Цена в валюте аукциона 600 CHF
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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