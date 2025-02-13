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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

2/3 талера 1811 года C "Посещение монетного двора" (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 2/3 талера 1811 года C "Посещение монетного двора" - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 2/3 талера 1811 года C "Посещение монетного двора" - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,08 гр
  • Чистого серебра (0,4176 oz) 12,9884 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1811
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (114)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 2/3 талера 1811 года "Посещение монетного двора" со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 5307 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 46000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C "Посещение монетного двора" на аукционе BAC - December 10, 2024
Продавец BAC
Дата 10 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
Вестфалия 2/3 талера 1811 C "Посещение монетного двора" на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
683 $
Цена в валюте аукциона 600 CHF
Вестфалия 2/3 талера 1811 C "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - December 5, 2024
Продавец Künker
Дата 5 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Вестфалия 2/3 талера 1811 C "Посещение монетного двора" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C "Посещение монетного двора" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Вестфалия 2/3 талера 1811 C "Посещение монетного двора" на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C "Посещение монетного двора" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C "Посещение монетного двора" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C "Посещение монетного двора" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Вестфалия 2/3 талера 1811 C "Посещение монетного двора" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C "Посещение монетного двора" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C "Посещение монетного двора" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C "Посещение монетного двора" на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C "Посещение монетного двора" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C "Посещение монетного двора" на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность VF
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C "Посещение монетного двора" на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C "Посещение монетного двора" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C "Посещение монетного двора" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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