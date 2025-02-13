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Вестфалия
1811
Вестфалия
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1808-1813
1808-1813
Жером Наполеон
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1811
Монеты Вестфалии 1811 года
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Золотые монеты
10 талеров 1811 B
Средняя цена
2900 $
Продажи
0
31
5 талеров 1811 B
Средняя цена
—
Продажи
0
0
20 франков 1811 C
Средняя цена
900 $
Продажи
0
69
Серебряные монеты
Талер 1811 C Большой лавровый венок
Средняя цена
570 $
Продажи
0
124
Талер 1811 C Малый лавровый венок
Средняя цена
420 $
Продажи
0
59
2/3 талера 1811 C
Средняя цена
250 $
Продажи
0
86
Памятные монеты
Талер 1811 C Горный
Средняя цена
770 $
Продажи
1
219
2/3 талера 1811 C Посещение монетного двора
Средняя цена
510 $
Продажи
0
114
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Вестфалия
Период
1808-1813
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Вестфалия
Период
1808-1813
Жером Наполеон
1808-1813
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