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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

Монеты Вестфалии 1811 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1811 B
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
5 талеров 1811 B
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 франков 1811 C
Средняя цена 900 $
Продажи
0 69

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1811 C Большой лавровый венок
Средняя цена 570 $
Продажи
0 124
Аверс
Реверс
Талер 1811 C Малый лавровый венок
Средняя цена 420 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
2/3 талера 1811 C
Средняя цена 250 $
Продажи
0 86

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1811 C Горный
Средняя цена 770 $
Продажи
1 219
Аверс
Реверс
2/3 талера 1811 C Посещение монетного двора
Средняя цена 510 $
Продажи
0 114
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