Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
Талер 1811 года C "Малый лавровый венок" (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,06 гр
- Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал Талер
- Год 1811
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты Талер 1811 года "Малый лавровый венок" со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1176 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 925 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2012.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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