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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

Талер 1811 года C "Малый лавровый венок" (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - Талер 1811 года C "Малый лавровый венок" - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - Талер 1811 года C "Малый лавровый венок" - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,06 гр
  • Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал Талер
  • Год 1811
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты Талер 1811 года "Малый лавровый венок" со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1176 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 925 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вестфалия Талер 1811 C "Малый лавровый венок" на аукционе Künker - November 8, 2024
Продавец Künker
Дата 8 ноября 2024
Сохранность AU
Цена
999 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Вестфалия Талер 1811 C "Малый лавровый венок" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
358 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Вестфалия Талер 1811 C "Малый лавровый венок" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Вестфалия Талер 1811 C "Малый лавровый венок" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия Талер 1811 C "Малый лавровый венок" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Вестфалия Талер 1811 C "Малый лавровый венок" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия Талер 1811 C "Малый лавровый венок" на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Вестфалия Талер 1811 C "Малый лавровый венок" на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
Вестфалия Талер 1811 C "Малый лавровый венок" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия Талер 1811 C "Малый лавровый венок" на аукционе Felzmann - November 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Вестфалия Талер 1811 C "Малый лавровый венок" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия Талер 1811 C "Малый лавровый венок" на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия Талер 1811 C "Малый лавровый венок" на аукционе cgb.fr - December 3, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия Талер 1811 C "Малый лавровый венок" на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия Талер 1811 C "Малый лавровый венок" на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия Талер 1811 C "Малый лавровый венок" на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия Талер 1811 C "Малый лавровый венок" на аукционе GINZA - November 18, 2017
Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Вестфалия Талер 1811 C "Малый лавровый венок" на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Вестфалия Талер 1811 C "Малый лавровый венок" на аукционе Aurea - May 20, 2017
Продавец Aurea
Дата 20 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия Талер 1811 C "Малый лавровый венок" на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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