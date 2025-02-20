Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
5 талеров 1811 года B (Вестфалия, Жером Наполеон)
Техническая информация
- Металл Золото (0,895)
- Вес 6,64 гр
- Чистого золота (0,1911 oz) 5,9428 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 5 талеров
- Год 1811
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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