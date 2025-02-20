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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

5 талеров 1811 года B (Вестфалия, Жером Наполеон)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,895)
  • Вес 6,64 гр
  • Чистого золота (0,1911 oz) 5,9428 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1811
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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