Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
2/3 талера 1811 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,08 гр
- Чистого серебра (0,4176 oz) 12,9884 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 2/3 талера
- Год 1811
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 2/3 талера 1811 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1538 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 750 CHF. Торги состоялись 9 декабря 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
854 $
Цена в валюте аукциона 750 CHF
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 12 июля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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