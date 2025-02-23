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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

2/3 талера 1811 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 2/3 талера 1811 года C - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 2/3 талера 1811 года C - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,08 гр
  • Чистого серебра (0,4176 oz) 12,9884 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1811
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 2/3 талера 1811 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1538 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 750 CHF. Торги состоялись 9 декабря 2024.

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Вестфалия 2/3 талера 1811 C на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
854 $
Цена в валюте аукциона 750 CHF
Вестфалия 2/3 талера 1811 C на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Вестфалия 2/3 талера 1811 C на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Вестфалия 2/3 талера 1811 C на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Вестфалия 2/3 талера 1811 C на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C на аукционе HARMERS - September 26, 2022
Продавец HARMERS
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C на аукционе Stephen Album - July 12, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 12 июля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
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Вестфалия 2/3 талера 1811 C на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
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