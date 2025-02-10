Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
40 франков 1813 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 12,9 гр
- Чистого золота (0,3733 oz) 11,61 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 40 франков
- Год 1813
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 40 франков 1813 года со знаком C. Это золотая монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе Maison Palombo за 12000 CHF. Торги состоялись 21 октября 2017.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
7068 $
Цена в валюте аукциона 6800 EUR
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность PF65 NGC
Цена
12197 $
Цена в валюте аукциона 12000 CHF
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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