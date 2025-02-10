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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

40 франков 1813 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 40 франков 1813 года C - цена золотой монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 40 франков 1813 года C - цена золотой монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 12,9 гр
  • Чистого золота (0,3733 oz) 11,61 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 40 франков
  • Год 1813
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 40 франков 1813 года со знаком C. Это золотая монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе Maison Palombo за 12000 CHF. Торги состоялись 21 октября 2017.

Сохранность
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Вестфалия 40 франков 1813 C на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
7068 $
Цена в валюте аукциона 6800 EUR
Вестфалия 40 франков 1813 C на аукционе Boule - November 14, 2018
Продавец Boule
Дата 14 ноября 2018
Сохранность PF64 NGC
Цена
Вестфалия 40 франков 1813 C на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность PF65 NGC
Цена
12197 $
Цена в валюте аукциона 12000 CHF
Вестфалия 40 франков 1813 C на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Вестфалия 40 франков 1813 C на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
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Вестфалия 40 франков 1813 C на аукционе Hess Divo - October 22, 2014
Продавец Hess Divo
Дата 22 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 40 франков 1813 C на аукционе Palombo - December 6, 2013
Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Вестфалия 40 франков 1813 C на аукционе Künker - March 14, 2013
Продавец Künker
Дата 14 марта 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Вестфалия 40 франков 1813 C на аукционе Künker - June 23, 2010
Продавец Künker
Дата 23 июня 2010
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 40 франков 1813 C на аукционе Goldberg - May 27, 2009
Вестфалия 40 франков 1813 C на аукционе Goldberg - May 27, 2009
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2009
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Вестфалия 40 франков 1813 C на аукционе Cayón - December 11, 2008
Продавец Cayón
Дата 11 декабря 2008
Сохранность UNC
Цена
Вестфалия 40 франков 1813 C на аукционе Künker - October 8, 2007
Продавец Künker
Дата 8 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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