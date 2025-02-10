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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

Монеты Вестфалии 1813 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1813 B
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
5 талеров 1813 B
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
40 франков 1813 C
Средняя цена 6100 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
20 франков 1813 C
Средняя цена 8300 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
10 франков 1813 C
Средняя цена 820 $
Продажи
0 133
Аверс
Реверс
5 франков 1813 C
Средняя цена 920 $
Продажи
0 187

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1813 C Малый лавровый венок
Средняя цена 330 $
Продажи
0 113
Аверс
Реверс
2/3 талера 1813 C
Средняя цена 230 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
1/6 талера 1813 B
Средняя цена 110 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
1/6 талера 1813 C
Средняя цена 110 $
Продажи
0 1
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