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Вестфалия
1813
Вестфалия
Период:
1808-1813
1808-1813
Жером Наполеон
1808-1813
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1813
Монеты Вестфалии 1813 года
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Золотые монеты
10 талеров 1813 B
Средняя цена
2800 $
Продажи
0
67
5 талеров 1813 B
Средняя цена
—
Продажи
0
0
40 франков 1813 C
Средняя цена
6100 $
Продажи
0
12
20 франков 1813 C
Средняя цена
8300 $
Продажи
0
9
10 франков 1813 C
Средняя цена
820 $
Продажи
0
133
5 франков 1813 C
Средняя цена
920 $
Продажи
0
187
Серебряные монеты
Талер 1813 C Малый лавровый венок
Средняя цена
330 $
Продажи
0
113
2/3 талера 1813 C
Средняя цена
230 $
Продажи
0
67
1/6 талера 1813 B
Средняя цена
110 $
Продажи
0
48
1/6 талера 1813 C
Средняя цена
110 $
Продажи
0
1
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Период
1808-1813
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Вестфалия
Период
1808-1813
Жером Наполеон
1808-1813
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