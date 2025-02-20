Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
20 франков 1813 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Numismatica Ars Classica Spa
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 20 франков
- Год 1813
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 20 франков 1813 года со знаком C. Это золотая монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 93 проданному на аукционе Maison Palombo за 16000 CHF. Торги состоялись 27 ноября 2011.
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
8956 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
4271 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Palombo
Дата 27 ноября 2011
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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