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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

20 франков 1813 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 20 франков 1813 года C - цена золотой монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 20 франков 1813 года C - цена золотой монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Numismatica Ars Classica Spa

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 20 франков
  • Год 1813
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 20 франков 1813 года со знаком C. Это золотая монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 93 проданному на аукционе Maison Palombo за 16000 CHF. Торги состоялись 27 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Palombo (2)
Вестфалия 20 франков 1813 C на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
8956 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Вестфалия 20 франков 1813 C на аукционе Numismatica Ars Classica - December 15, 2022
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
4271 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Вестфалия 20 франков 1813 C на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 20 франков 1813 C на аукционе Auctiones - September 11, 2016
Продавец Auctiones
Дата 11 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 20 франков 1813 C на аукционе Hess Divo - May 25, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 20 франков 1813 C на аукционе Palombo - December 6, 2013
Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 20 франков 1813 C на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 20 франков 1813 C на аукционе Palombo - November 27, 2011
Продавец Palombo
Дата 27 ноября 2011
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 20 франков 1813 C на аукционе Cayón - December 11, 2008
Продавец Cayón
Дата 11 декабря 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франков 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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