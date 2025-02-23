Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
1/6 талера 1813 года B (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,85 гр
- Чистого серебра (0,094 oz) 2,925 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 1/6 талера
- Год 1813
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1/6 талера 1813 года со знаком B. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1282 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 360 EUR. Торги состоялись 9 июля 2017.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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