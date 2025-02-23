flag
Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

1/6 талера 1813 года B (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 1/6 талера 1813 года B - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 1/6 талера 1813 года B - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,85 гр
  • Чистого серебра (0,094 oz) 2,925 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1813
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1/6 талера 1813 года со знаком B. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1282 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 360 EUR. Торги состоялись 9 июля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • Felzmann (1)
  • Gorny & Mosch (3)
  • Grün (3)
  • Heritage (2)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (3)
  • Künker (9)
  • Leu (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Rauch (1)
  • Rhenumis (2)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (7)
  • UBS (3)
  • WAG (6)
Вестфалия 1/6 талера 1813 B на аукционе Rhenumis - September 12, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 12 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Вестфалия 1/6 талера 1813 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Вестфалия 1/6 талера 1813 B на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 1/6 талера 1813 B на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 1/6 талера 1813 B на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 1/6 талера 1813 B на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 1/6 талера 1813 B на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 1/6 талера 1813 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 1/6 талера 1813 B на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 1/6 талера 1813 B на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 1/6 талера 1813 B на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 1/6 талера 1813 B на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 1/6 талера 1813 B на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 1/6 талера 1813 B на аукционе Felzmann - June 30, 2021
Продавец Felzmann
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Вестфалия 1/6 талера 1813 B на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Вестфалия 1/6 талера 1813 B на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 1/6 талера 1813 B на аукционе Gorny & Mosch - November 19, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 1/6 талера 1813 B на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 1/6 талера 1813 B на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 1/6 талера 1813 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 1/6 талера 1813 B на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вестфалия 1/6 талера 1813 B на аукционе WAG - July 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 июля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 475
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вестфалии Каталог монет Жерома Наполеона Монеты Вестфалии 1813 года Все Вестфальские монеты Вестфальские серебряные монеты Вестфальские монеты номиналом 1/6 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Studio Numismatico Raffaele Negrini
Аукцион 23 февр. 2025
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 8 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть