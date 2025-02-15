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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

1/6 талера 1813 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 1/6 талера 1813 года C - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 1/6 талера 1813 года C - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,85 гр
  • Чистого серебра (0,094 oz) 2,925 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1813
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1/6 талера 1813 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1358 проданному на аукционе H.D. Rauch за 90 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2017.

Сохранность
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Вестфалия 1/6 талера 1813 C на аукционе Rauch - October 1, 2017
Продавец Rauch
Дата 1 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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