Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
1/6 талера 1813 года C (Вестфалия, Жером Наполеон)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,85 гр
- Чистого серебра (0,094 oz) 2,925 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 1/6 талера
- Год 1813
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1/6 талера 1813 года со знаком C. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 1358 проданному на аукционе H.D. Rauch за 90 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2017.
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