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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

Памятные монеты Талер Жерома Наполеона - Вестфалия

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Талер 1811

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Год Знак Описание Продажи Продажи
1811 C 1 219
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