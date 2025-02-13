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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

Серебряные монеты 24 мариенгроша Жерома Наполеона - Вестфалия

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24 мариенгроша 1810

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1810 B 300,000 1 141
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