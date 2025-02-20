Каталог
Аукционы
Тарифы
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Каталог
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
В аукционах
В каталоге
Смотреть все
Смотреть все
Требования к фото
Одна сторона
Вторая сторона
Вторая сторона
или
Искать
Искать
Искать
Загрузить фотографию монеты
Перетащите фото сюда
или
Выберите фотографии
Вставить из буфера
Требования к фото
Требования к фото
Понятно
Главная
Каталог
Цена монет Вестфалии
Жером Наполеон
5 франков
Вестфалия
Период:
1808-1813
1808-1813
Жером Наполеон
1808-1813
Главная
Каталог
Цена монет Вестфалии
Жером Наполеон
5 франков
Золотые монеты 5 франков Жерома Наполеона - Вестфалия
5 франков 1813
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1813
C
2,045
0
187
Популярные разделы
Каталог монет мира
Каталог монет Вестфалии
Каталог монет Жерома Наполеона
Все Вестфальские монеты
Вестфальские монеты номиналом 5 франков
Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
InAsta S.p.A.
Аукцион
20 февр. 2025
Studio Numismatico Raffaele Negrini
Аукцион
23 февр. 2025
Auktionen Frühwald
Аукцион
13 февр. 2025
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Вестфалия
Период
1808-1813
Категория
Зактрыть
???
Вестфалия
Период
1808-1813
Жером Наполеон
1808-1813
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить
Открыто по подписке
Открыть