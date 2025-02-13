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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

Монеты Вестфалии 1807 года

Серебряные монеты

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1/24 талера 1807 F Корона с лентами
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