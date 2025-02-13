Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
1/24 талера 1807 года F "Корона с лентами" (Вестфалия, Жером Наполеон)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,200)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0116 oz) 0,36 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 1/24 талера
- Год 1807
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи 1/24 талера 1807 "Корона с лентами" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск