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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

Серебряные монеты 2 франка Жерома Наполеона - Вестфалия

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2 франка 1808

Год Знак Описание Продажи Продажи
1808 J 0 85
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