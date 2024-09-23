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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Каталог монет Албании

Всего добавлено монет: 73

Монеты Ахмета Зогу
coin 1925-1939 Ахмет Зогу
Монеты Народной Республики
coin 1945-1991 Народная Республика
Монеты Современной Республики
coin 1992-2022 Современная Республика

Таблица цен монет Албании

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Албания, Ахмет Зогу
20 франга ари 1927 V "Скандербег"
 Золото $2,200 - 3 477Coin photo Coin photo
Албания, Ахмет Зогу
20 франга ари 1926 R "Скандербег"
 Золото $3,800 - 0 153Coin photo Coin photo
Албания, Ахмет Зогу
10 франга ари 1927 R
 Золото $960 - 0 146Coin photo Coin photo
Албания, Ахмет Зогу
100 франга ари 1926 R. Две звезды
 Золото $2,800 - 1 223Coin photo Coin photo
Албания, Ахмет Зогу
100 франга ари 1927 R. Две звезды
 Золото $3,000 - 0 153Coin photo Coin photo
Албания, Ахмет Зогу
Пробные 100 франга ари 1928 R. PROVA
 Золото $14,000 - 0 30Coin photo Coin photo
Албания, Ахмет Зогу
100 франга ари 1926 R. Одна звезда
 Золото $4,100 - 0 54Coin photo Coin photo
Албания, Ахмет Зогу
20 франга ари 1926 R "Скандербег". Фасции
 Золото $14,000 - 0 28Coin photo Coin photo
Албания, Ахмет Зогу
Пробные 100 франга ари 1928 R. PROVA
 Золото $11,000 - 0 29Coin photo Coin photo
Албания, Ахмет Зогу
20 франга ари 1927 R
 Золото $1,200 - 1 241Coin photo Coin photo
Албания, Ахмет Зогу
50 франга ари 1938 R "Царствование"
 Золото $3,300 - 0 107Coin photo Coin photo
Албания, Ахмет Зогу
100 франга ари 1927 R. Без звезд
 Золото $3,000 - 3 192Coin photo Coin photo
Албания, Ахмет Зогу
100 франга ари 1926 R. Без звезд
 Золото $3,100 - 0 77Coin photo Coin photo
Албания, Ахмет Зогу
100 франга ари 1938 R "Свадьба"
 Золото $7,000 $6,900 0 90Coin photo Coin photo
Албания, Ахмет Зогу
20 франга ари 1937 R "Независимость"
 Золото $2,200 - 1 106Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
50 леков 1968 "Гирокастра"
 Золото $800 $710 2 45Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
500 леков 1970 "Скандербег"
 Золото $4,800 $5,200 0 8Coin photo Coin photo
Албания, Ахмет Зогу
20 франга ари 1938 R "Царствование"
 Золото $2,900 $950 0 82Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
7500 леков 1988 "Железная дорога"
 Золото $46,000 $41,000 1 3Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
200 леков 1968 "Бутринти"
 Золото - $2,400 0 32Coin photo Coin photo
Албания, Ахмет Зогу
100 франга ари 1927 R. Одна звезда
 Золото $3,100 - 0 43Coin photo Coin photo
Албания, Ахмет Зогу
Пробные 100 франга ари 1929 R. PROVA
 Золото $11,000 - 0 24Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
5 леков 1987 "Порт Дураццо"
 Золото - $19,000 0 3Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
20 леков 1970
 Золото $260 $410 0 44Coin photo Coin photo
Албания, Ахмет Зогу
Пробные 100 франга ари 1938 R "Свадьба". PROVA
 Золото $12,000 - 0 8Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
20 леков 1968. Рог изобилия
 Золото $770 $640 0 13Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
100 леков 1987 "Порт Дураццо"
 Золото $1,000 $810 0 47Coin photo Coin photo
Албания, Ахмет Зогу
20 франга ари 1938 R "Свадьба"
 Золото $2,500 $750 2 121Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
500 леков 1968 "Скандербег"
 Золото - $4,800 0 26Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
100 леков 1968 "Крестьянка"
 Золото $1,400 $1,400 2 59Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
100 леков 1988 "Железная дорога"
 Золото $2,000 $2,100 0 42Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
500 леков 1969 "Скандербег"
 Золото - $4,700 0 4Coin photo Coin photo
Албания, Ахмет Зогу
Пробные 100 франга ари 1928 R. PROVA
 Золото $11,000 - 0 21Coin photo Coin photo
Албания, Ахмет Зогу
Пробные 20 франга ари 1927 R. PROVA
 Золото $4,700 - 0 11Coin photo Coin photo
Албания, Ахмет Зогу
Пробные 50 франга ари 1938 R. PROVA
 Золото $7,500 $2,400 0 8Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
20 леков 1968. Без клейма
 Золото $260 $370 2 24Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
50 леков 1987 "Порт Дураццо"
 Золото - $20,000 0 2Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
50 леков 1970 "Гирокастра"
 Золото $1,300 $1,200 0 28Coin photo Coin photo
Албания, Ахмет Зогу
100 франга ари 1938 R "Царствование"
 Золото $5,500 $1,600 1 113Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
Пробные 100 леков 1986 "Порт Дураццо"
 Золото - $19,000 0 6Coin photo Coin photo
Албания, Ахмет Зогу
100 франга ари 1937 R "Независимость"
 Золото $6,100 - 0 72Coin photo Coin photo
Албания, Ахмет Зогу
Пробные 100 франга ари 1938 R "Царствование". PROVA
 Золото $12,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Албания, Современная Республика
200 леков 2001 "Давид"
 Золото $540 $530 0 5Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
20 леков 1968. Овальное клеймо
 Золото - $370 0 24Coin photo Coin photo
Албания, Современная Республика
200 леков 2012 "Мать Тереза"
 Золото - $1,400 0 1Coin photo Coin photo
Албания, Ахмет Зогу
Пробные 20 франга ари 1927 V "Скандербег". PROVA
 Золото $8,900 $8,500 0 20Coin photo Coin photo
Албания, Ахмет Зогу
Пробные 100 франга ари 1926 R. PROVA. Без звезд
 Золото $5,400 - 0 20Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
Пробные 50 леков 1986 "Порт Дураццо". Золото
 Золото $7,500 $8,600 0 3Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
Пробные 50 леков 1986 "Порт Дураццо". Биметалл
 Золото - $5,300 0 1Coin photo Coin photo
Албания, Современная Республика
200 леков 2018 "Скандербег"
 Золото - - 0 0
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