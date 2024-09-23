Албания Период: 1925-2022 1925-2022
Каталог монет Албании
Всего добавлено монет: 73
Таблица цен монет Албании
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $2,200 - 3 477
Албания, Ахмет Зогу
20 франга ари 1927 V "Скандербег"
Золото $3,800 - 0 153
Албания, Ахмет Зогу
20 франга ари 1926 R "Скандербег"
Золото $960 - 0 146
Албания, Ахмет Зогу
10 франга ари 1927 R
Золото $2,800 - 1 223
Албания, Ахмет Зогу
100 франга ари 1926 R. Две звезды
Золото $3,000 - 0 153
Албания, Ахмет Зогу
100 франга ари 1927 R. Две звезды
Золото $14,000 - 0 30
Албания, Ахмет Зогу
Пробные 100 франга ари 1928 R. PROVA
Золото $4,100 - 0 54
Албания, Ахмет Зогу
100 франга ари 1926 R. Одна звезда
Золото $14,000 - 0 28
Албания, Ахмет Зогу
20 франга ари 1926 R "Скандербег". Фасции
Золото $11,000 - 0 29
Албания, Ахмет Зогу
Пробные 100 франга ари 1928 R. PROVA
Золото $1,200 - 1 241
Албания, Ахмет Зогу
20 франга ари 1927 R
Золото $3,300 - 0 107
Албания, Ахмет Зогу
50 франга ари 1938 R "Царствование"
Золото $3,000 - 3 192
Албания, Ахмет Зогу
100 франга ари 1927 R. Без звезд
Золото $3,100 - 0 77
Албания, Ахмет Зогу
100 франга ари 1926 R. Без звезд
Золото $7,000 $6,900 0 90
Албания, Ахмет Зогу
100 франга ари 1938 R "Свадьба"
Золото $2,200 - 1 106
Албания, Ахмет Зогу
20 франга ари 1937 R "Независимость"
Золото $800 $710 2 45
Албания, Народная Республика
50 леков 1968 "Гирокастра"
Золото $4,800 $5,200 0 8
Албания, Народная Республика
500 леков 1970 "Скандербег"
Золото $2,900 $950 0 82
Албания, Ахмет Зогу
20 франга ари 1938 R "Царствование"
Золото $46,000 $41,000 1 3
Албания, Народная Республика
7500 леков 1988 "Железная дорога"
Золото - $2,400 0 32
Албания, Народная Республика
200 леков 1968 "Бутринти"
Золото $3,100 - 0 43
Албания, Ахмет Зогу
100 франга ари 1927 R. Одна звезда
Золото $11,000 - 0 24
Албания, Ахмет Зогу
Пробные 100 франга ари 1929 R. PROVA
Золото - $19,000 0 3
Албания, Народная Республика
5 леков 1987 "Порт Дураццо"
Золото $260 $410 0 44
Албания, Народная Республика
20 леков 1970
Золото $12,000 - 0 8
Албания, Ахмет Зогу
Пробные 100 франга ари 1938 R "Свадьба". PROVA
Золото $770 $640 0 13
Албания, Народная Республика
20 леков 1968. Рог изобилия
Золото $1,000 $810 0 47
Албания, Народная Республика
100 леков 1987 "Порт Дураццо"
Золото $2,500 $750 2 121
Албания, Ахмет Зогу
20 франга ари 1938 R "Свадьба"
Золото - $4,800 0 26
Албания, Народная Республика
500 леков 1968 "Скандербег"
Золото $1,400 $1,400 2 59
Албания, Народная Республика
100 леков 1968 "Крестьянка"
Золото $2,000 $2,100 0 42
Албания, Народная Республика
100 леков 1988 "Железная дорога"
Золото - $4,700 0 4
Албания, Народная Республика
500 леков 1969 "Скандербег"
Золото $11,000 - 0 21
Албания, Ахмет Зогу
Пробные 100 франга ари 1928 R. PROVA
Золото $4,700 - 0 11
Албания, Ахмет Зогу
Пробные 20 франга ари 1927 R. PROVA
Золото $7,500 $2,400 0 8
Албания, Ахмет Зогу
Пробные 50 франга ари 1938 R. PROVA
Золото $260 $370 2 24
Албания, Народная Республика
20 леков 1968. Без клейма
Золото - $20,000 0 2
Албания, Народная Республика
50 леков 1987 "Порт Дураццо"
Золото $1,300 $1,200 0 28
Албания, Народная Республика
50 леков 1970 "Гирокастра"
Золото $5,500 $1,600 1 113
Албания, Ахмет Зогу
100 франга ари 1938 R "Царствование"
Золото - $19,000 0 6
Албания, Народная Республика
Пробные 100 леков 1986 "Порт Дураццо"
Золото $6,100 - 0 72
Албания, Ахмет Зогу
100 франга ари 1937 R "Независимость"
Золото $12,000 - 0 2
Албания, Ахмет Зогу
Пробные 100 франга ари 1938 R "Царствование". PROVA
Золото $540 $530 0 5
Албания, Современная Республика
200 леков 2001 "Давид"
Золото - $370 0 24
Албания, Народная Республика
20 леков 1968. Овальное клеймо
Золото - $1,400 0 1
Албания, Современная Республика
200 леков 2012 "Мать Тереза"
Золото $8,900 $8,500 0 20
Албания, Ахмет Зогу
Пробные 20 франга ари 1927 V "Скандербег". PROVA
Золото $5,400 - 0 20
Албания, Ахмет Зогу
Пробные 100 франга ари 1926 R. PROVA. Без звезд
Золото $7,500 $8,600 0 3
Албания, Народная Республика
Пробные 50 леков 1986 "Порт Дураццо". Золото
Золото - $5,300 0 1
Албания, Народная Республика
Пробные 50 леков 1986 "Порт Дураццо". Биметалл
Золото - - 0 0
Албания, Современная Республика
200 леков 2018 "Скандербег"
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