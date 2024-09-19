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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

50 леков 1987 года "Порт Дураццо" (Албания, Народная Республика)

Аверс монеты - 50 леков 1987 года "Порт Дураццо" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика Реверс монеты - 50 леков 1987 года "Порт Дураццо" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 155,5 гр
  • Чистого золота (4,4995 oz) 139,95 гр
  • Диаметр 65 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж PROOF 5

Описание

  • Страна Албания
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 леков
  • Год 1987
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 50 леков 1987 года "Порт Дураццо". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 22000 CHF. Торги состоялись 14 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Албания 50 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
23302 $
Цена в валюте аукциона 22000 CHF
Албания 50 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 леков 1987 "Порт Дураццо" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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