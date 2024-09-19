Албания Период: 1925-2022 1925-2022
50 леков 1987 года "Порт Дураццо" (Албания, Народная Республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 155,5 гр
- Чистого золота (4,4995 oz) 139,95 гр
- Диаметр 65 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж PROOF 5
Описание
- Страна Албания
- Период Народная Республика
- Номинал 50 леков
- Год 1987
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 50 леков 1987 года "Порт Дураццо". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 22000 CHF. Торги состоялись 14 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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