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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Монеты Албании 1987 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 леков 1987 Порт Дураццо
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
50 леков 1987 Порт Дураццо
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 леков 1987 Порт Дураццо
Средняя цена
Продажи
0 3
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