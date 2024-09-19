Албания Период: 1925-2022 1925-2022
5 леков 1987 года "Порт Дураццо" (Албания, Народная Республика)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 50 гр
- Чистого золота (1,4468 oz) 45 гр
- Диаметр 38,7 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 5
Описание
- Страна Албания
- Период Народная Республика
- Номинал 5 леков
- Год 1987
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 5 леков 1987 года "Порт Дураццо". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 19000 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
20531 $
Цена в валюте аукциона 19000 CHF
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
16450 $
Цена в валюте аукциона 16450 USD
Где продать?
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