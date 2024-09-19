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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

5 леков 1987 года "Порт Дураццо" (Албания, Народная Республика)

Аверс монеты - 5 леков 1987 года "Порт Дураццо" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика Реверс монеты - 5 леков 1987 года "Порт Дураццо" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 50 гр
  • Чистого золота (1,4468 oz) 45 гр
  • Диаметр 38,7 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 5

Описание

  • Страна Албания
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 леков
  • Год 1987
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 5 леков 1987 года "Порт Дураццо". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 19000 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Албания 5 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
20531 $
Цена в валюте аукциона 19000 CHF
Албания 5 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Албания 5 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
16450 $
Цена в валюте аукциона 16450 USD
Албания 5 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Goldberg - May 26, 2009
Албания 5 леков 1987 "Порт Дураццо" на аукционе Goldberg - May 26, 2009
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2009
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Для продажи 5 леков 1987 "Порт Дураццо" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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