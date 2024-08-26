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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Золотые монеты 5 леков Народной Республики - Албания

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5 леков 1987

Порт Дураццо
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1987 5 0 3
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