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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Каталог монет Народной Республики (1945-1991)

Всего добавлено монет: 30

Период чеканки Народной Республики
Каталог монет Народная Республика 1945-1991
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Монеты Народной Республики с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Албания, Народная Республика
50 леков 1968 "Гирокастра"
 Золото $800 $710 2 45Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
500 леков 1970 "Скандербег"
 Золото $4,800 $5,200 0 8Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
7500 леков 1988 "Железная дорога"
 Золото $46,000 $41,000 1 3Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
200 леков 1968 "Бутринти"
 Золото - $2,400 0 32Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
5 леков 1987 "Порт Дураццо"
 Золото - $19,000 0 3Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
20 леков 1970
 Золото $260 $410 0 44Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
20 леков 1968. Рог изобилия
 Золото $770 $640 0 13Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
100 леков 1987 "Порт Дураццо"
 Золото $1,000 $810 0 47Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
500 леков 1968 "Скандербег"
 Золото - $4,800 0 26Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
100 леков 1968 "Крестьянка"
 Золото $1,400 $1,400 2 59Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
100 леков 1988 "Железная дорога"
 Золото $2,000 $2,100 0 42Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
500 леков 1969 "Скандербег"
 Золото - $4,700 0 4Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
20 леков 1968. Без клейма
 Золото $260 $370 2 24Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
50 леков 1987 "Порт Дураццо"
 Золото - $20,000 0 2Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
50 леков 1970 "Гирокастра"
 Золото $1,300 $1,200 0 28Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
Пробные 100 леков 1986 "Порт Дураццо"
 Золото - $19,000 0 6Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
20 леков 1968. Овальное клеймо
 Золото - $370 0 24Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
Пробные 50 леков 1986 "Порт Дураццо". Золото
 Золото $7,500 $8,600 0 3Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
Пробные 50 леков 1986 "Порт Дураццо". Биметалл
 Золото - $5,300 0 1Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
100 леков 1969 "Крестьянка"
 Золото $1,300 $1,400 0 10Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
50 леков 1969 "Гирокастра"
 Золото $590 $660 0 19Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
200 леков 1969 "Бутринти"
 Золото $2,100 $1,900 0 12Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
Пробные 50 леков 1986 "Порт Дураццо". Палладий
 Палладий $3,900 $2,800 0 6Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
200 леков 1970 "Бутринти"
 Золото $2,200 $1,900 0 8Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
Пробные 50 леков 1986 "Железная дорога". Палладий
 Палладий $2,500 $1,800 0 9Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
20 леков 1969
 Золото $270 $430 1 11Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
100 леков 1970 "Крестьянка"
 Золото - $1,300 0 4Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
Пробные 50 леков 1986 "Железная дорога". Платина
 Платина $3,800 $1,700 0 6Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
Пробные 50 леков 1986 "Порт Дураццо". Платина
 Платина $3,800 $4,600 0 2Coin photo Coin photo
Албания, Народная Республика
Пробные 50 леков 1969 "Гирокастра". Односторонний оттиск реверса
 Золото - $840 0 2
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