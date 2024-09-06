Каталог монет Народной Республики (1945-1991)

Албания Период: 1925-2022 1925-2022
Монеты Народной Республики с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $800 $710 2 45
Албания, Народная Республика
50 леков 1968 "Гирокастра"
Золото $4,800 $5,200 0 8
Албания, Народная Республика
500 леков 1970 "Скандербег"
Золото $46,000 $41,000 1 3
Албания, Народная Республика
7500 леков 1988 "Железная дорога"
Золото - $2,400 0 32
Албания, Народная Республика
200 леков 1968 "Бутринти"
Золото - $19,000 0 3
Албания, Народная Республика
5 леков 1987 "Порт Дураццо"
Золото $260 $410 0 44
Албания, Народная Республика
20 леков 1970
Золото $770 $640 0 13
Албания, Народная Республика
20 леков 1968. Рог изобилия
Золото $1,000 $810 0 47
Албания, Народная Республика
100 леков 1987 "Порт Дураццо"
Золото - $4,800 0 26
Албания, Народная Республика
500 леков 1968 "Скандербег"
Золото $1,400 $1,400 2 59
Албания, Народная Республика
100 леков 1968 "Крестьянка"
Золото $2,000 $2,100 0 42
Албания, Народная Республика
100 леков 1988 "Железная дорога"
Золото - $4,700 0 4
Албания, Народная Республика
500 леков 1969 "Скандербег"
Золото $260 $370 2 24
Албания, Народная Республика
20 леков 1968. Без клейма
Золото - $20,000 0 2
Албания, Народная Республика
50 леков 1987 "Порт Дураццо"
Золото $1,300 $1,200 0 28
Албания, Народная Республика
50 леков 1970 "Гирокастра"
Золото - $19,000 0 6
Албания, Народная Республика
Пробные 100 леков 1986 "Порт Дураццо"
Золото - $370 0 24
Албания, Народная Республика
20 леков 1968. Овальное клеймо
Золото $7,500 $8,600 0 3
Албания, Народная Республика
Пробные 50 леков 1986 "Порт Дураццо". Золото
Золото - $5,300 0 1
Албания, Народная Республика
Пробные 50 леков 1986 "Порт Дураццо". Биметалл
Золото $1,300 $1,400 0 10
Албания, Народная Республика
100 леков 1969 "Крестьянка"
Золото $590 $660 0 19
Албания, Народная Республика
50 леков 1969 "Гирокастра"
Золото $2,100 $1,900 0 12
Албания, Народная Республика
200 леков 1969 "Бутринти"
Палладий $3,900 $2,800 0 6
Албания, Народная Республика
Пробные 50 леков 1986 "Порт Дураццо". Палладий
Золото $2,200 $1,900 0 8
Албания, Народная Республика
200 леков 1970 "Бутринти"
Палладий $2,500 $1,800 0 9
Албания, Народная Республика
Пробные 50 леков 1986 "Железная дорога". Палладий
Золото $270 $430 1 11
Албания, Народная Республика
20 леков 1969
Золото - $1,300 0 4
Албания, Народная Республика
100 леков 1970 "Крестьянка"
Платина $3,800 $1,700 0 6
Албания, Народная Республика
Пробные 50 леков 1986 "Железная дорога". Платина
Платина $3,800 $4,600 0 2
Албания, Народная Республика
Пробные 50 леков 1986 "Порт Дураццо". Платина
Золото - $840 0 2
Албания, Народная Республика
Пробные 50 леков 1969 "Гирокастра". Односторонний оттиск реверса
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