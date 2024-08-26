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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

100 леков 1968 года "Крестьянка" (Албания, Народная Республика)

Аверс монеты - 100 леков 1968 года "Крестьянка" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика Реверс монеты - 100 леков 1968 года "Крестьянка" - цена золотой монеты - Албания, Народная Республика

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 19,75 гр
  • Чистого золота (0,5715 oz) 17,775 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж PROOF 3,470

Описание

  • Страна Албания
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 леков
  • Год 1968
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 леков 1968 года "Крестьянка". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3171 проданному на аукционе H.D. Rauch за 1300 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Албания 100 леков 1968 "Крестьянка" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
1388 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Албания 100 леков 1968 "Крестьянка" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
1606 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Албания 100 леков 1968 "Крестьянка" на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 100 леков 1968 "Крестьянка" на аукционе Stack's - April 21, 2024
Албания 100 леков 1968 "Крестьянка" на аукционе Stack's - April 21, 2024
Продавец Stack's
Дата 21 апреля 2024
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 100 леков 1968 "Крестьянка" на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 100 леков 1968 "Крестьянка" на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Албания 100 леков 1968 "Крестьянка" на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 100 леков 1968 "Крестьянка" на аукционе InAsta - April 26, 2023
Продавец InAsta
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 100 леков 1968 "Крестьянка" на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 100 леков 1968 "Крестьянка" на аукционе Chaponnière - November 13, 2022
Продавец Chaponnière
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Албания 100 леков 1968 "Крестьянка" на аукционе Aurora Numismatica - September 30, 2022
Продавец Aurora Numismatica
Дата 30 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 100 леков 1968 "Крестьянка" на аукционе Heritage - March 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 марта 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Албания 100 леков 1968 "Крестьянка" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 100 леков 1968 "Крестьянка" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 100 леков 1968 "Крестьянка" на аукционе Heritage - August 20, 2021
Албания 100 леков 1968 "Крестьянка" на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Албания 100 леков 1968 "Крестьянка" на аукционе Rhenumis - May 28, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 100 леков 1968 "Крестьянка" на аукционе Olivier Goujon - May 18, 2021
Продавец Olivier Goujon
Дата 18 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Албания 100 леков 1968 "Крестьянка" на аукционе Nomisma - September 16, 2020
Продавец Nomisma
Дата 16 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 100 леков 1968 "Крестьянка" на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
Албания 100 леков 1968 "Крестьянка" на аукционе Stack's - January 20, 2020
Албания 100 леков 1968 "Крестьянка" на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Албания 100 леков 1968 "Крестьянка" на аукционе Auction World - October 19, 2019
Продавец Auction World
Дата 19 октября 2019
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где купить?
Албания 100 леков 1968 "Крестьянка" на аукционе Stack's - August 22, 2024
Албания 100 леков 1968 "Крестьянка" на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 100 леков 1968 "Крестьянка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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