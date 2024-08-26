Албания Период: 1925-2022 1925-2022
100 леков 1968 года "Крестьянка" (Албания, Народная Республика)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 19,75 гр
- Чистого золота (0,5715 oz) 17,775 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж PROOF 3,470
Описание
- Страна Албания
- Период Народная Республика
- Номинал 100 леков
- Год 1968
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 леков 1968 года "Крестьянка". Это золотая монета периода Народной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3171 проданному на аукционе H.D. Rauch за 1300 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 апреля 2024
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец InAsta
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 30 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Olivier Goujon
Дата 18 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 16 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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