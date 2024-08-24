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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Монеты Албании 1968 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
500 леков 1968 Скандербег
Средняя цена
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
200 леков 1968 Бутринти
Средняя цена
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
100 леков 1968 Крестьянка
Средняя цена 1400 $
Продажи
1 57
Аверс
Реверс
50 леков 1968 Гирокастра
Средняя цена 800 $
Продажи
1 43
Аверс
Реверс
20 леков 1968 Овальное клеймо
Средняя цена
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
20 леков 1968 Без клейма
Средняя цена 260 $
Продажи
1 22
Аверс
Реверс
20 леков 1968 Рог изобилия
Средняя цена 770 $
Продажи
0 13
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